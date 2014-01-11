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19 قتيلا في مواجهات قبلية جنوب ليبيا

11/1/2014

قتل 19 على الأقل وأصيب 20 آخرون السبت، في مواجهات بين قبيلتين في سبها جنوب ليبيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي ليبي لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس المجلس المحلي في سبها أيوب الرزوق إن "مواجهات عنيفة نشبت هذا الصباح (السبت) بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد سليمان وسجل حتى الآن سقوط 19 قتيلا و20 جريحا".

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت إثر مقتل زعيم ميليشيا تابعة لقبيلة أولاد سليمان العربية الخميس، واتهمت هذه القبيلة أفرادا من قبيلة التبو بقتله.

وأفاد شهود أن المعارك كانت لا تزال مندلعة عصر السبت، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من مناطق عدة في مدينة سبها. وأغلق السبت مطار سبها وعلقت الحركة الجوية فيه، حسب ما أفاد مصدر ملاحي.

واعتبرت هذه المعارك الاعنف بين القبيليتين منذ وقف اطلاق النار بينهما في اذار/مارس 2012 الذي وضع حدا لمعارك أوقعت نحو 150 قتيلا و400 جريح.

من جهتها، تتهم قبيلة التبو السلطات الليبية بتهميشها ومحاباة القبائل العربية على حسابها، في حين أن القبائل العربية تتهم السلطات الليبية بعدم الوقوف إلى جانبها بمواجهة "الاحتلال الأجنبي"، بحسب وصفهم.

وتقع مناطق انتشار التبو على الحدود بين ليبيا وتشاد والنيجر، وغالبا ما يتهمون من بقية القبائل بتجنيد مقاتلين أجانب معهم خصوصا من تشاد المجاورة. ويمكن أن تهدد المعارك في سبها الانتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نفطية بسبب توقف العمل في الكثير من الآبار النفطية شرق البلاد منذ تموز/يوليو الماضي.

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