وفاة آرييل شارون وحماس تعتبرها "لحظة تاريخية"

توفي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عن عمر ناهز 86 عاما في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب وذلك بعد تدهور حالته الصحية. وكان شارون قد أصيب بجلطة دماغية قبل ثماني سنوات أبقته في غيبوبة مشلولا في المستشفى.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن حالة شارون الصحية تدهورت بشكل كبير في عشرة الأيام الأخيرة ووصفها الأطباء بالحرجة جدا بعد توقف أعضائه عن أداء وظائفها.

يذكر أن شارون تعرض لجلطة دماغية في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006 ويعيش في غيبوبة منذ ذلك الوقت، حيث قرر أبناؤه إبقاءه على قيد الحياة بمساعدة طبية، لكنه لم يبد أي إشارة تدل على خروجه من الغيبوبة.

وكانت أشعة بالرنين المغناطيسي قد كشفت العام الماضي عن بعض النشاط بالمخ عندما عرضت على شارون صورا لعائلته وعندما طلب منه تخيل منزله، لكن أطباء الأعصاب الذين أجروا الفحص قالوا إنه يعاني من حالة عجز فعلي ولا يستطيع تحريك عضلاته.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطيني. واصفة إياه بأنه "مجرم قاتل".

وقالت الحركة في بيان مقتضب على لسان الناطق باسمهاسامي أبو زهري عصر السبت "وفاة شارون بعد 8 أعوام من الغيبوبة هي آية من آيات الله وعبرة لكل الطغاة". وأضاف أبو زهري"شعبنا الفلسطيني يعيش لحظات تاريخية برحيل هذا المجرم الذي تلطخت يداه بدماء شعبنا وقياداته ونحن أكثر ثقة بنصر الله في ظل رحيل هؤلاء الطواغيت".

وكان شارون قد اغتال عددا من أبرز قادة وكوادر حركة حماس على رأسهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة وزعيمها الروحي في 22 مارس 2004.

وأدخل أرييل شارون يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2005 المستشفى إثر "جلطة دماغية طفيفة" تعافى منها بسرعة. لكن في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006 أصيب "بجلطة دماغية خطيرة" دخل على إثرها في غيبوبة عميقة.