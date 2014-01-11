البث الحي
منوعات

وفاة آرييل شارون وحماس تعتبرها "لحظة تاريخية"

11/1/2014

توفي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عن عمر ناهز 86 عاما في  مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب وذلك بعد تدهور حالته الصحية. وكان شارون قد أصيب بجلطة دماغية قبل ثماني سنوات أبقته في غيبوبة مشلولا في المستشفى.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن حالة شارون الصحية تدهورت بشكل كبير في عشرة الأيام الأخيرة ووصفها الأطباء بالحرجة جدا بعد توقف أعضائه عن أداء وظائفها.

يذكر أن شارون تعرض لجلطة دماغية في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006 ويعيش في غيبوبة منذ ذلك الوقت، حيث قرر أبناؤه إبقاءه على قيد الحياة بمساعدة طبية، لكنه لم يبد أي إشارة تدل على خروجه من الغيبوبة.

وكانت أشعة بالرنين المغناطيسي قد كشفت العام الماضي عن بعض النشاط بالمخ عندما عرضت على شارون صورا لعائلته وعندما طلب منه تخيل منزله، لكن أطباء الأعصاب الذين أجروا الفحص قالوا إنه يعاني من حالة عجز فعلي ولا يستطيع تحريك عضلاته.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطيني. واصفة إياه بأنه "مجرم قاتل".

وقالت الحركة في بيان مقتضب على لسان الناطق باسمهاسامي أبو زهري عصر السبت "وفاة شارون بعد 8 أعوام من الغيبوبة هي آية من آيات الله وعبرة لكل الطغاة". وأضاف أبو زهري"شعبنا الفلسطيني يعيش لحظات تاريخية برحيل هذا المجرم الذي تلطخت يداه بدماء شعبنا وقياداته ونحن أكثر ثقة بنصر الله في ظل رحيل هؤلاء الطواغيت".

 وكان شارون قد اغتال عددا من أبرز قادة وكوادر حركة حماس على رأسهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة وزعيمها الروحي في 22 مارس 2004.

وأدخل أرييل شارون يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2005 المستشفى إثر "جلطة دماغية طفيفة" تعافى منها بسرعة. لكن في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006 أصيب "بجلطة دماغية خطيرة" دخل على إثرها في غيبوبة عميقة.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)