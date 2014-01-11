مسؤول فلسطيني: مسلحون يحبطون إغاثة سكان اليرموك

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن المجموعات المسلحة الموجودة داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا أحبطت للمرة الثانية على التوالي محاولات إغاثة سكان المخيم المحاصرين الذين يموتون بسبب الجوع وعدم توافر الخدمات الطبية.

وأشار مجدلاني إلى أن هذه المجموعات التي تمارس الإرهاب داخل المخيم أحبطت إخراج المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل وطلاب المدارس والجامعات، موضحا أنه نتيجة اندلاع اشتباكات على مداخل المخيم لم تستطع 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المختلفة دخوله من أجل إغاثة الفلسطينيين الذين يعانون بشدة، وأضاف أن الوضع بالمخيم يتفاقم يوما بعد يوم والأزمة الإنسانية بلغت الذروة هناك.

وأوضح أن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الفلسطيني مع الحكومة السورية بغية تأمين ممر آمن لإنجاح جهود إدخال المساعدات، وقال إن الوفد عقد مجموعة لقاءات مع مسئولين في الحكومة السورية وسيواصل اللقاءات أيضا خلال الأيام القادمة من أجل ضمان تأمين ممر آمن لإدخال المساعدات لسكان المخيم وسوف تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا إدخال هذه المساعدات بشكل مباشر وتوزيعها داخل المخيم.