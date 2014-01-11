سعداني: ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعداني، أن بلاده في حاجة ماسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة في الفترة المقبلة

وقال سعداني في تصريح خاص لراديو سوا الأمريكي السبت نحتاج إلى شخص يتمتع بمعرفة وثقة خارج وداخل البلاد، وفى نفس الوقت يكون له تاريخ ووزن دولي يحترم حتى يحافظ على ما نحن عليه من استقرار ورخاء.

ومن جانبه، اعتبر رئيس حزب جيل جديد المعارض سفيان جيلاني أن الدعوة إلى ترشيح بوتفليقة تعد دفاعا عن أعضاء الحزب المتورطين في قضايا فساد.

وكان سعداني قد رد في وقت سابق، ضمنا، على أحزاب انتقدت تزلف زعيم جبهة التحرير المفرط بعد أن ألح على بوتفليقة ليترشح لولاية رابعة قبل أن يبدى هو رغبة في ذلك، إذ قال موقفنا الداعم للرئيس المجاهد موقف ثابت، نلتزم به من أجل مصلحة الجزائر، وسنواصل هذا الدعم والتأييد لأنه يفرض نفسه، ولأن حصيلة الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد في 1999، وحتى قبل ذلك التاريخ، إيجابية في جميع الميادين.