البث الحي
منوعات

سعداني: ولاية رابعة للرئيس بوتفليقة

11/1/2014

 

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعداني، أن بلاده في حاجة ماسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاصة في الفترة المقبلة

 وقال سعداني في تصريح خاص لراديو سوا الأمريكي السبت نحتاج إلى شخص يتمتع بمعرفة وثقة خارج وداخل البلاد، وفى نفس الوقت يكون له تاريخ ووزن دولي يحترم حتى يحافظ على ما نحن عليه من استقرار ورخاء.

ومن جانبه، اعتبر رئيس حزب جيل جديد المعارض سفيان جيلاني أن الدعوة إلى ترشيح بوتفليقة تعد دفاعا عن أعضاء الحزب المتورطين في قضايا فساد.

وكان سعداني قد رد في وقت سابق، ضمنا، على أحزاب انتقدت تزلف زعيم جبهة التحرير المفرط بعد أن ألح على بوتفليقة ليترشح لولاية رابعة قبل أن يبدى هو رغبة في ذلك، إذ قال موقفنا الداعم للرئيس المجاهد موقف ثابت، نلتزم به من أجل مصلحة الجزائر، وسنواصل هذا الدعم والتأييد لأنه يفرض نفسه، ولأن حصيلة الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد في 1999، وحتى قبل ذلك التاريخ، إيجابية في جميع الميادين.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)