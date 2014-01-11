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روسيا تطور أجهزة تكشف الانتحاريين عن بعد

11/1/2014

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن مناقصة عامة لتطوير جهاز قادر على كشف المتفجرات التي يحملها المهاجمون الانتحاريون، عن بعد.

واشترطت إدارة المعدات الخاصة بالوزارة ضرورة أن يكون للجهاز القدرة على كشف العبوات الناسفة المخبأة بجسم الانسان من مسافة 10 أمتار، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية السبت.

وحددت الوزارة ثمن الجهاز المطلوب ب1.2مليون دولار على اقصى تقدير ، مشيرة إلى أنه يجب أن يعمل في غضون 5 دقائق ويرسل إشارات خلال نصف ثانية أو أقل ويعطى قراءة ايجابية من خلال مؤشرات صوتية ومرئية.

وقال البيان الذي نشر في الموقع الالكتروني لإدارة المشتريات الحكومية إنه يجب تقديم الافكار الخاصة بتصميمات الجهاز مع حلول التاسع والعشرين من الشهر الجاري وسوف يتم اعلان نتيجة المناقصة في 12 من الشهر القادم .

كما اضاف إنه يجب أن تكون الاجهزة جاهزة للاستخدام مع حلول الخامس عشر من نوفمبر عام 2016، وبلغت حدة الشعور بالقلق ازاء الهجمات الارهابية مستوى أعلى من المعتاد في روسيا عقب سلسلة من التفجيرات الانتحارية في مدينة فولجوجراد جنوب البلاد .

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