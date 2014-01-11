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حركة فتح: ليس هناك شريك إسرائيلي للسلام

11/1/2014

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه إنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتدمّير أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية ومن ثم فإن المفاوضات معها غير مجدية.

وأضاف اشتيه السبت مواقف إسرائيل واضحة وهى استمرار الاحتلال لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال.

ووصف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بأنه ائتلاف استيطاني، لافتا إلى أن هذا الائتلاف "يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟، ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس في عملية صنع السلام.

وعن جدوى الاستمرار في المفاوضات طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي قال سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية"، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار.

 وقال نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي لكن الإدارة الأمريكية تلوّح بها

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