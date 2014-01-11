السيسي: سأترشح للرئاسة إذا "طلب الشعب"

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي السبت إنه سيترشح للرئاسة إذا "طلب الشعب" ذلك. موضحا خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة "إذا ترشحت فيجب أن يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي"، وفق صحيفة الاهرام.

جاء هذا التصريح ردا على نداء وجهه سياسيون وفنانون حضروا الندوة -من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى- يحثون السيسي فيها على الترشح للرئاسة.

وقال مسؤول مقرب من السيسي لوكالة فرانس برس إنه لم يحسم أمره بعد ولكنه "لا يملك ترف أو خيار" عدم الترشح إذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب. وأضاف المسؤول أن السيسي قد "يضطر" إلى الترشح إذا شعر أن الشعب يريده.

وقال السيسي يحث الشعب على المشاركة بالاستفتاء على الدستور، إن مصر ينتظرها مستقبل واعد يبدأ أولا بإقرار الدستور، ثم السير قدما في بقية خطوات خارطة الطريق، معربا عن تأكده من نجاح مصر في العبور من هذه المرحلة.

ودعا أبناء الشعب المصري إلى النزول للاستفتاء على مشروع الدستور يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين. وحث الشباب والنساء بشكل خاص على التوجه لمراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور حتى لاينال أحد من مصر، مؤكدا أن التاريخ سيكتب أن الشعب المصري يعلم العالم.

وأشار السيسى، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية الثامنة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إلى أن المستقبل واعد أمام مصر التى ستخطو خطوات كبيرة وجيدة فى المستقبل بجهد وعرق ونضال أبنائها. وقال "أبناء مصر متأكدين من النجاح لأننا على حق".

وشدد على أن القوات الملسحة والشرطة المدنية ستعمل على توفير الحماية والأمان قبل، وأثناء وبعد عملية التصويت بكل يقظة وحذر. وأنهم مستعدون للتضحية من أجل مصر التي تعد أمانة فى رقابهم.