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مهدي جمعة يشكل حكومة جديدة في تونس

10/1/2014

كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الجمعة السياسي "مهدي جمعة" بتشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال في البلاد حتى إجراء الانتخابات هذا العام، بعد استقالة رئيس الوزراء "علي العريض"، في إطار اتفاق مع المعارضة لإكمال الانتقال إلى الديمقراطية.

وسيرأس مهدي جمعة، وهو زير سابق للصناعة، حكومة غير حزبية بعد التوصل إلى حل وسط بين الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين، لإنهاء أزمة سياسية بعد نحو ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عنه قوله للصحفيين في القصر الرئاسي، إنه ليس "صاحب معجزات"، لكنه سيبذ قصارى جهده "في اتجاه إعادة الاستقرار وإصلاح ما يجب إصلاحه في كنف التزام الجميع بتغليب منطق العقل، ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول".

واستقال العريض الخميس وسيختار جمعة أعضاء حكومته خلال الأيام القليلة القادمة.

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