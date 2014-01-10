شفيق : سأترشح للرئاسة في حال عدم ترشح السيسي

أعرب أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك والمرشح الرئاسي السابق في مقابلة تلفزيونية أذيعت على قناة القاهرة والناس أمس الخميس عن نيته في الترشح مجدداً للرئاسة إذا لم يترشح القائد العام للجيش عبد الفتاح السيسي.

وقال شفيق "أعتقد أننى الآن اقول سأترشح للرئاسة" وأضاف أنه سيترشح إذا بقى السيسي بعيداً عن سباق الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام ، كما أكد في مقابلة له في سبتمبر ايلول الماضي على دعمه الكامل للفريق السيسي في حال ترشحه لسباق الرئاسة.

وأكد شفيق الذي تحدث من دولة الإمارات أنه من المحتمل عودته إلى مصر للتصويت في الاستفتاء.

وغادر شفيق مصر العام الماضي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي أطاح به الجيش ويحاكم حالياً بتهمة التآمر وإثارة العنف أثناء توليه السلطة غير أن محاكمة مصرية أصدرت الشهر الماضي حكمها ببرأت شفيق في قضية فساد وحفظت أخرى.

وفي محاولة واضحة لاستغلال الشعور الغالب المناهض للإخوان المسلمين قال شفيق "لا بد من الرد على عنف الإخوان بكل عنف لحماية الشعب المصري والشعب أعلن رفضه التام للإخوان".

وإذا عاد شفيق إلى مصر فان ذلك سيكون تغيراً في توازن القوى في مصر منذ عزل الجيش لمرسي ووضع أكبر دولة عربية على طريق جديد يمهد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ,والخطوة الرئيسية القادمة ستكون استفتاء على دستور جديد في 14 و15 من يناير كانون الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق السيسي لم يقرر بعد إذا كان سيخوض سباق الرئاسة وهو يحظى بتأييد واسع بين الذين سعدوا بعزل مرسي لكن يبغضه أنصار الرئيس المعزول ,ولم تتحدد بعد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.