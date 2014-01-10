خلافات حول مشاركة إيران في جنيف2

قال البيت الأبيض الجمعة إنه مازال يراجع كيفية استئناف المساعدات غير المميتة لمقاتلي المعارضة السورية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، "لم تتخذ قرارات بعد بخصوص استئناف المساعدة غير المميتة إلى المجلس العسكري السوري، لكننا استأنفنا تسليم تلك للأطراف المدنية في شمال سوريا". وأضاف، "لا يتعلق هذا بدعمنا للمعارضة العسكرية المعتدلة وإنما بأمن مساعداتنا".

من جهة أخرى، قال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إن إيران لن تشارك في محادثات السلام حول سوريا والتي من المقرر عقدها في سويسرا هذا الشهر.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنه طالما لم يحدث تغير كبير في موقف إيران فلن تشارك طهران رسميا أو على الهامش في المحادثات المقرر عقدها في 22 يناير كانون الثاني. وقال أحد المسؤولين، "هذا صحيح لن يأتوا".

وأشار مسؤول بوزارة الخارجية، إلى أنه من الممكن أن تغير إيران موقفها وتشارك في جنيف2 بشكل ما، "لكننا لا نرى دليلا على ذلك".

وتحدث المسؤولون قبل زيارة كيري لباريس مطلع الأسبوع القادم حيث سيحث الدبلوماسيون فصائل المعارضة السورية المنقسمة على نفسها على الوحدة قبل محادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "جين ساكي" الجمعة، إن زعيم المعارضة السورية "أحمد الجربا" سيشارك في اجتماع باريس.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء الجمعة، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري والمبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي سيعقدون محادثات مشتركة يوم الاثنين المقبل للإعداد لما يسمى مؤتمر جنيف2 بشأن سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تحدده في وزارة الخارجية الروسية قوله عن اجتماعات لافروف المقررة في باريس، "يوم 13 يناير سيعقد اجتماعا مع كيري واجتماعا ثلاثيا مع كيري والإبراهيمي".

وقد يجتمع لافروف أيضا في باريس مع مسؤولين كبيرين في الائتلاف الوطني السوري هما رئيس الائتلاف "أحمد الجربا" والأمين العام له "بدر جاموس".

وقال "بدر جاموس" لرويترز الجمعة، إن الائتلاف سيسعى من خلال اجتماع لافروف لمعرفة إمكانية حصوله على أي نوع من الضمانات من مؤتمر السلام، وأضاف "لا نريد جنيف2 إذا كانت روسيا تعتقد أن الأسد سيظل في السلطة".

ولا تزال واشنطن وموسكو على خلاف بخصوص دور إيران، حيث تصر روسيا على مشاركة طهران رسميا في محادثات جنيف2 وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي "جينادي جاتيلوف" قوله الجمعة، إنه لن تتم مناقشة هذه المسألة إلا عندما يجتمع لافروف وكيري في باريس.