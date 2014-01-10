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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل دمشق

10/1/2014

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر مورر" إلى دمشق الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وقال المتحدث سيمون شورنو، "الهدف من الزيارة هو الحصول على انطباع مباشر عن واقع الصراع، وبالتالي الذهاب إلى الميدان وتكوين شعور عن واقع ما يجري في الميدان، والاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى هنا في دمشق لمناقشة القضايا المتعلقة بالوصول للميدان، وبخاصة وصول اللجنة الدولية إلى المناطق المحاصرة، ولإعادة النظر في إمكانية زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين في سوريا، وبالتالي الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وعليه فإن وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر عموما للميدان والمعتقلين هو الهدف الأساسي للزيارة".

من جهة أخرى، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "ارثارين كازين"، إن البرنامج حث الحكومة السورية على زيادة إمكانية الوصول للسكان المحاصرين في دمشق وحلب. وأضافت، إن تصاعد القتال في الشرق زاد من صعوبة الوصول إلى مناطق هناك.

وأشارت كازين إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة العدد الذي يسعى لمساعدته من سكان سوريا إلى نحو 4.9 مليون نسمة في عام 2014 بعد أن استطاع الوصول إلى 3.3 مليون شخص بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وبعد العودة من زيارة لدمشق قالت كازين إن مسؤولي الحكومة استجابوا لطلبات بالدخول لبعض المناطق، وأضافت أن هدفها هو تحسين التخطيط والتعاون لضمان تنفيذ هذه الوعود.

وكان منتقدون وبعض عمال الإغاثة قد قالوا إن القوات الحكومية السورية تهدف إلى حرمان المنطقة من الإمدادات الغذائية، لإجبار المعارضين على الانسحاب منها بطريقة تضر بالمدنيين دون تمييز.

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