الصين تسجل فائضاً تجارياً قارب 260 مليار دولار

سجلت الصين خلال العام 2013 فائضاً تجارياً قارب الـ260 مليار دولار، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.9% والواردات بنسبة 7.3%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة عن مصلحة الدولة للإحصاء قولها أن الصادرات الصينية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 7.9% لتبلغ 2.21 تريليون دولار.

وأضافت أن الواردات ارتفعت بدورها خلال العام الماضي بنسبة 7.3% لتبلغ قيمتها 1.95 تريليون دولار.

وذكرت أن فائض التجارة الخارجية في البلاد حقق ارتفاعاً بنسبة 12.8% على أساس سنوي، ليبلغ 259.75 مليار دولار.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي، تخطت قيمة الواردات والصادرات الصينية عتبة الـ4 تريليون دولار، وهي أول مرة تبلغ فيها 4.16 تريليون دولار، في ارتفاع نسبته 7.6% على أساس سنوي.