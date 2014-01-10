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استقالة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ميشيل جوتوديا

10/1/2014

ذكر بيان صدر بعد قمة استغرقت يومين بين زعماء منطقة وسط أفريقيا في تشاد أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى المؤقت ميشال جوتوديا استقال من منصبه.

وجاء في البيان أن محادثات ستجرى لاحقاً في بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى لاتخاذ قرار بشأن الزعامة الجديدة وكان جوتوديا قد واجه ضغوطاً من زعماء المنطقة ليتنحى بعد أن فشل في وقف عنف طائفي تفجر منذ أشهر وأرغم مليون مواطن على الفرار من ديارهم.

وحاولت القوات الفرنسية والأفريقية المنتشرة في أفريقيا الوسطى وقف أعمال العنف المتبادلة بين متمردين مسلمين وصلوا إلى السلطة في مارس آذار وميليشيات مسيحية وقتل أكثر من ألف شخص في الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر كانون الأول.

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