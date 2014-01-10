اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في دماج

أعلنت السلطات اليمنية مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين بمنطقة دماج في محافظة صعدة شمال اليمن، بعد فشل اتفاق سابق وقع الثلاثاء الماضي بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن الاتفاق يقتضي السماح من الجانبين بدخول المراقبين فورا تمهيدا للخطوات التنفيذية في الميدان ابتداء من يوم السبت.

وجاء في الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين برعاية لجنة رئاسية، "يسرنا أن نعلن من جانبنا نحن أنصار الله الحوثيين والسلفيين في محافظة صعدة وقف إطلاق النار الشامل في دماج ابتداء من مساء يومنا هذا الجمعة والسماح من الجانبين بدخول المراقبين فورا تمهيدا للخطوات التنفيذية في الميدان التي ستبدأ السبت".

وكان اتفاق سابق أبرم بين الطرفين الثلاثاء الماضي لكنه لم يصمد سوى يوم واحد في حين أن الاتفاق الأخير أصبح ملزماً إثر موافقة الجانبين على دخول مراقبين من القوات الحكومية.

وقال مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بصعدة ليونايتد برس انترناشونال، إن الاتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي الطرفين من مواقع القتال، وإحلال قوات من الجيش بدلا عنها، ورفع الحواجز المسلحة والتفتيش، وإحلال الجيش مكانها.

وتشهد محافظة صعدة اشتباكات دامية بين الحوثيين والسلفيين اندلعت قبل أشهر وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، خاصة في منطقة دماج، وامتدت المواجهات بين الجانبين من صعدة إلى منطقة أرحب على مشارف العاصمة صنعاء.