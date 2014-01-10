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إسرائيل تعلن عن خطط لبناء 1400 منزل للمستوطنين

10/1/2014

نشرت إسرائيل الجمعة عطاءات لبناء 1400 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد أيام معدودة من زيارة وزير الخارجية الامريكي "جون كيري" للمنطقة لدفع جهود السلام مع الفلسطينيين.

وحذر الفلسطينيون من قبل من ان اي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في أراض يطالبون بإقامة دولتهم عليها قد تخرج محادثات السلام عن مسارها وكانت المحادثات التي توسطت فيها واشنطن قد استؤنفت في يوليو تموز بعد توقفها ثلاث سنوات بسبب مشكلة المستوطنات ومن المقرر أن تستمر حتى إبريل نيسان.

وكان إعلان إسرائيل عن العطاءات متوقعا لكنه أرجيء إلى حين انتهاء زيارة كيري كما جاء الإعلان بعد أن أفرجت إسرائيل عن 26 سجيناً فلسطينياً الشهر الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن لضمان استئناف مفاوضات السلام.

وأصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية قائمة بالمستوطنات التي تعتزم أن تبني فيها 801 وحدة سكنية بالإضافة إلى 600 وحدة في أحياء يهودية بالقدس الشرقية.

كما أعادت الوزارة طرح مناقصات لبناء ما يصل الى 582 وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية لم يتقدم أحد بعروض فيها وقالت جماعة السلام الآن المناهضة لبناء المستوطنات أن مناقصات اليوم تعني أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ استئناف محادثات السلام العام الماضي عن خطط لإقامة نحو 5349 منزلاً جديداً في الضفة والقدس الشرقية.

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