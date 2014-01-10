أميركا تبحث عقوبات على جنوب السودان

قال متحدث باسم جيش جنوب السودان، إن الجيش استعاد الجمعة السيطرة على "بانتيو" عاصمة ولاية الوحدة من أيدي المتمردين.

وقال المتحدث "فيليب أقوير" مشيرا إلى استعادة بانتيو "حدث هذا الساعة 2.30 بعد الظهر"، وأضاف، "السيطرة على بانتيو تعني السيطرة على كل حقول النفط في ولاية الوحدة".

واجتمع الطرفان الثلاثاء الماضي في أول محادثات مباشرة بينهما في أديس أبابا سعيا للاتفاق على هدنة، لكنهما واجها مزيدا من التأجيل بعدما رفض كير مطلب المعارضة بالإفراج عن 11 محتجزا اعتقلوا العام الماضي، للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة انقلاب مزعومة.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات مستهدفة على جنوب السودان، بسبب فشل زعمائها في اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه بخصوص العقوبات الأميركية المحتملة على من يعرقلون جهود السلام أو يؤججون العنف في جنوب السودان، "إنها أداة جرت مناقشتها".

وأكد مصدر ثان التصريحات رغم أن الاثنين رفضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن أي عقوبات محددة يجري بحثها.

وأضاف المصدران أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد، والعقوبات المستهدفة تركز على أفراد أو كيانات أو قطاعات بعينها في الدولة.