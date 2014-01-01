مقتل السفير الفلسطيني في براغ بانفجار بمنزله

قُتل السفير الفلسطيني في براغ جمال الجمل في انفجار بمقر إقامته الأربعاء. وقالت الشرطة التشيكية إنه قد يكون حادثا نجم فيما يبدو عن انفجار مواد ناسفة عندما فتح الدبلوماسي خزانة. السفير الفلسطيني جمال الجمل

وقالت الشرطة التشيكية إن السفير توفي متأثرا بإصابته في مستشفى بعد الحادث. وأضافت الشرطة انه لم يُصب أحد آخر في الانفجار؛ رغم أن أسرة الجمل كانت معه في البيت في ذلك الوقت. ولم تظهر علامات واضحة على حدوث أضرار بالمنزل من الخارج.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان السفير جمال الجمل كان يحاول فتح خزانة قديمة نقلت مؤخرا معه إلى منزله الجديد. وقال مصدر بحكومة التشيك إن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار جهاز؛ ربما كان جزءا من آلية تأمين الخزانة.

ويمكن تزويد بعض الخزائن بآليات مصممة لتدمير الوثائق السرية في حالة العبث بالقفل، لكن الشرطة التشيكية تركت فيما يبدو الباب مفتوحا أمام احتمال أن تكون البعثة الدبلوماسية ربما كانت تخزن متفجرات. وأضاف المصدر التشيكي أن الحكومة لا تعتقد أن الحادث هجوم إرهابي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة التشيكية أندريا زولوفا للصحفيين بعد وفاة السفير جمال الجمل"وفقا للتحريات الأولية، لا تعتقد الشرطة أن هذا هجوما إرهابيا من بين الاحتمالات عدم الخبرة في التعامل مع جهاز تفجير أو سبب آخر نحاول تحديده".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية قوله إن الانفجار وقع عندما حاول الجمل فتح خزانة نقلت من مكاتب قديمة للسفارة.

وقالت الوزارة إنها "سترسل وفدا إلى براغ غدا للتواصل مع الجهات التشيكية الرسمية وللتعاون في التحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار".