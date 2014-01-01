مسلحون يحرقون 5 مراكز شرطة في الانبار

أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار العراقية الأربعاء بأن مجموعات مسلحة أحرقت خمسة مراكز للشرطة في الفلوجة والرمادي، بعد السيطرة عليها والاستيلاء على أسلحة منتسبيها.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "مسلحين غير معروفين تمكنوا ظهر الأربعاء من السيطرة تماما على مديرية شرطة الفلوجة ومركز شرطة التحدي جنوبي الفلوجة، فضلاً عن مركز شرطة الجولان شمالي الفلوجة، ومركزين آخرين للشرطة في الرمادي".

وأضاف المصدر أن "المسلحين أضرموا النار في المراكز الخمسة بعد إخراج منتسبيها والاستيلاء على أسلحتهم".

جاء ذلك عقب رفع حظر التجوال عن جميع مدن الأنبار اليوم وإعادة فتح الطريق الدولي السريع أمام حركة السيارات والشاحنات.

وتشهد محافظة الأنبار، منذ يوم السبت الماضي حظرا شاملاً للتجوال على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني ومقتل واصابة 15 من حمايته وعائلته بينهم شقيق العلواني وسط مدينة الرمادي، إضافة إلى اندلاع اشتباكات بين قوات من الجيش ومسلحي العشائر بعد محاصرة خيم ساحة الاعتصام والتي تم رفعها من قبل الشرطة المحلية.