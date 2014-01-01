مجهولون يفجرون خط الغاز في سيناء بمصر

خطوط نقل الغاز بسيناء استهدفت أكثر من مرة

قالت مصادر أمنية مصرية يوم الثلاثاء الماضي إن مهاجمين مجهولين فجروا خط أنابيب للغاز الطبيعي في سيناء، ووقع الانفجار وسط سيناء مستهدفا خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي إلى منطقة صناعية هناك.

وأضافت المصادر أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات فيما تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة لمعرفة سبب الانفجار أو المتسببين به.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة للحفاظ على الاستقرار -في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة- منذ أن أطاحت قيادة الجيش في 3 يوليو من العام الماضي بالرئيس محمد مرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر- بعد احتجاجات ضد حكمه.

وشهدت البلاد موجة من التفجيرات والاحتجاجات العنيفة منذ أن قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في القاهرة في أغسطس 2013 وقتلت واعتقلت الآلاف.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بالمسؤولية عن العنف وأعلنتها جماعة "إرهابية" الأسبوع الماضي بعد تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة بدلتا النيل أودى بحياة 16 شخصا، وأدانته جماعة الإخوان المسلمين.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أي صلة بالعنف.

وأعلنت جماعة إسلامية متشددة مقرها سيناء تطلق على نفسها اسم أنصار بيت المقدس المسؤولية عن تفجير المنصورة وأيضا هجمات سابقة بما في ذلك محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية بسيارة ملغومة في القاهرة في سبتمبر الماضي.