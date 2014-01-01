قتلى وجرحى في اشتباكات بين الحوثيين والقبائل

سقط قتلى وجرحى في تجدد للاشتباكات بين الحوثيين ومسلحي القبائل في منطقة دنان بعمران شمال اليمن، بحسب مصدر قبلي.

وأشارت مصادر إلى مقتل عشرة من الحوثيين وجرح عشرين آخرين، بالإضافة لمقتل اثنين من مسلحي القبائل وجرح أربعة آخرين في الاشتباكات المستمرة منذ صباح الأربعاء.

وجاءت هذه التطورات في وقت اجتمعت لجنة الشؤون العسكرية بممثلي جماعة الحوثيين، وعرضت عليهم وثيقة اتفاق تتضمن عددا من البنود، في حين دعا رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء القتال قائد الجماعة عبد الملك الحوثي لاتخاذ قرار فوري بإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانين يوما.

يذكر أن أربعة من أعضاء وفد الوساطة القبلية بينهم شيخ كبير قتلوا قبل أسبوع بنيران الحوثيين في منطقة خيوان بحاشد عمران شمال البلاد.

وطفت الاشتباكات الدائرة في صعدة مجددا على السطح، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات عسكرية بمناطق النزاع.

ويُعد اتفاق وقف إطلاق النار الثالث من نوعه الذي يبرم بين الطرفين المتنازعين بمحافظة صعدة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب انهيار اتفاقين سابقين بعد ساعات قليلة فقط من بدء سريان كل منهما.