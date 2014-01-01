إسرائيل تقترح تسليم الفلسطينيين جزء من منطقة ‘المثلث’

قدمت حكومة إسرائيل، اقتراحاً إلى الولايات المتحدة، يقضي بتسليم الفلسطينيين جزءً من المنطقة المسماة بـالمثلث والتي يسكن فيها حوالي 300 ألف عربي مقابل ضم الكتل الإستيطانية بالضفة الغربية وذلك في إطار تبادل أراضي.

ونقلت صحيفة معاريف الأربعاء، عن مصدرين إسرائيليين، تأكيدهما على أن إسرائيل قدمت اقتراحاً كهذا بادعاء أنه سيحل قضية تبادل الأراضي وفي الوقت نفسه الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل، من خلال إخراج 300 ألف عربي منها.

وقال مصدر سياسي ضالع بالمحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة للصحيفة، إنه تم طرح هذه الإمكانية في إطار المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول قضية تبادل الأراضي، وأن مسؤولين كثيرين في إسرائيل يؤيدون توجه تبادل أراضي وسكان.. ويعرف الأميركيون أن هذا حل ممكن، ويبدو أن هذا الحل يتغلغل في الوعي الأميركي وهناك نتائج له.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، كان قدم اقتراحاً مشابهاً خلال ولاية حكومة نتنياهو السابقة، لكنه قوبل بالرفض خاصة من جانب الأقلية العربية في إسرائيل التي وصفته بأنه مخطط تهجير.

وقالت معاريف إن ليبرمان التقى مؤخرا مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وبحث معه إمكانية تبادل سكان وأراضي.

ويتوقع أن يصل كيري إلى إسرائيل مساء الأربعاء وسيلتقي مع نتنياهو الخميس، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة.