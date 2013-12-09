طريقة جديدة لإنتاج الهيدروجين تبشر بانتشاره وقودا نظيفا

قام علماء باكتشف طريقة جديدة لإنتاج الهيدروجين من خلال تسريع عملية طبيعية اكتشفت في صخور على عمق كبير تحت سطح الأرض وأظهرت دراسة أن هذه الطريقة المختصرة قد تبشر باستخدام الهيدروجين كوقود نظيف على نطاق واسع.

وجاء في دراسة نشرت نتائجها أنه قد أجريت بحوث على نطاق واسع أثبتت أن الهيدروجين وقود غير ملوث للبيئة ويستخدم منذ فترة طويلة في تشغيل محركات الصواريخ وفي خلايا الوقود مثل البطاريات، لكن استخدامه حتى الآن يصادف عراقيل بسبب تكلفتة إنتاجه المرتفعة.

ويوجد حاليا عدد محدود من السيارات تسير بالهيدروجين كوقود وكلها تسير بواسطة الكهرباء التي تنتج باستخدام بطاريات خلايا وقود الهيدروجين.

وقال باحثون في فرنسا إن أكسيد الألومنيوم يسرع من عملية إنتاج الهيدروجين طبيعيا عندما يلتقي الماء بالأوليفين وهو نوع شائع من الصخور يوجد تحت درجات حرارة عالية وضغط على أعماق سحيقة في الأرض.

وقال كبير الباحثين بالمشروع بجامعة كلود برنار بمدينة ليون في فرنسا موريل أندرياني لقد تغلبنا على خطوة أولية لإنتاج طاقة خالية من الكربون.

يذكر أن إضافة أكسيد الألومنيوم للتفاعل الكيميائي سرع من العملية الطبيعية بما بين 7 إلى 50 مرة وباستخدام درجات حرارة منخفضة نوعا ما تتراوح ما بين 200 و300 درجة مائوية وتحت ضغط يصل إلى ضعف الضغط الموجود في أعمق نقطة في المحيط، وفي هذه العملية يتحلل الماء إلى مكوناته الأساسية الهيدروجين والأكسجين.

وفي الوقت الحالي تحتاج التكنولوجيا الأكثر شيوعا لإنتاج الهيدروجين وفصله عن الغاز الطبيعي إلى درجات حرارة أعلى بكثير تزيد على 700 درجة مائوية وينتج عنها إطلاق غاز أكسيد الكربون الذي يحتجز الحرارة كمنتج فرعي.

كما أن خلايا الوقود التي تخلط الهيدروجين مع الأكسجين الموجود في الهواء لإنتاج الكهرباء ينبعث منها الماء فقط كانتج للعملية. وهذا يجعلها وسيلة مثالية لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

واستخدام الطريقة الجديدة المكتشفة ودرجات الحرارة المنخفضة سيوفر الطاقة والمال.