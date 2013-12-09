شاب كيني ينتحر بعد خسارة مانشستر يونايتد

مشجعون كينيون يتابعون مباريات إحدى الفرق الإنجليزية

تخطت آثار هزيمة فريق مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي لكرة القدم حدود القارة الأوروبية إلى قارة أفريقيا.

فقد وجد شاب كيني أن الحياة مستحيلة بعد الهزيمة الثانية لفريقه المفضل فألقى بنفسه من الطابق السابع ليسقط ضحية لعشقه لناديه المفضل.

فقد ألقى جون ماتشاريا نفسه من مبنى في نيروبي بعد الهزيمة الثانية لفريقه على أرضه خلال أربعة أيام، وقال مسؤول في الشرطة الكينية لقد قفز ماتشاريا من الطابق السابع بعدما علم أن مانشستر يونايتد خسر على ملعب أولد ترافورد أمام نيوكاسل.

يذكر أنه قد سبق أن انتحر مشجع كيني لفريق أرسنال عام 2009 بعد هزيمة فريقه أيضا أمام مانشستر يونايتد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبهذه الهزيمة بات يونايتد متاخرا بفارق 13 نقطة عن أرسنال المتصدر.