البث الحي
منوعات

براءة قذاف الدم من تهمة الشروع في قتل شرطي

9/12/2013

برأت

برأت محكمة جنايات القاهرة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي ،  في قضية اتهامه بالشروع في قتل ضابط شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

 

وكانت النيابة قد أحالت قذاف الدم وهو ابن عم القذافي للمحاكمة بعد تبادل إطلاق النار بينه وبين قوة أمنية في مارس آذار من العام الماضي ,  

 

وذكرت تحقيقات النيابة أن قذاف الدم قام بمقاومة رجال الضبط القضائي ، حيث أطلق أعيرة  نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة ، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه ، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية  و ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة .  

 

يشار إلى أن السلطات الليبية طلبت من الحكومة المصرية تسليم أحمد قذاف الدم، حيث وجهت له تهماً تتعلق بالفساد المالي، وسبق أن سلمت مصر لليبيا أكثر من مسؤول في عهد القذافي.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة