براءة قذاف الدم من تهمة الشروع في قتل شرطي

برأت

برأت محكمة جنايات القاهرة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي ، في قضية اتهامه بالشروع في قتل ضابط شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وكانت النيابة قد أحالت قذاف الدم وهو ابن عم القذافي للمحاكمة بعد تبادل إطلاق النار بينه وبين قوة أمنية في مارس آذار من العام الماضي ,

وذكرت تحقيقات النيابة أن قذاف الدم قام بمقاومة رجال الضبط القضائي ، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة ، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه ، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية و ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة .

يشار إلى أن السلطات الليبية طلبت من الحكومة المصرية تسليم أحمد قذاف الدم، حيث وجهت له تهماً تتعلق بالفساد المالي، وسبق أن سلمت مصر لليبيا أكثر من مسؤول في عهد القذافي.