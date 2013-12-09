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بدء المفاوضات الإيرانية مع ممثلي القوى الغربية

9/12/2013

بدأت مفاوضات الوفد الإيراني مع ممثلي القوى الغربية (5+1) في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح الاثنين، بعيداً عن أضواء وسائل الإعلام، حيث لم يسمح لممثلي وسائل الإعلام بالانتظار أمام قاعة الاجتماعات لمتابعة تطورات المفاوضات.

هذا و أوضح المسئول بالإدارة الإعلامية لوكالة الطاقة الذرية محمد عماشة ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن المحادثات التي تستضيفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار يومين بدءاً من يوم الأثنين، هي محادثات تجري بين القوى الغربية وإيران بشكل مباشر دون تدخل من هيئة الطاقة الذرية، كاشفاً النقاب عن عقد جولة مباحثات جديدة مباشرة بين الوكالة والوفد الإيراني الأربعاء لمناقشة القضايا التقنية الخاصة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والمسائل الأخرى ذات الصلة.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد سمحت يوم الأحد لإثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد مصنع المياه الثقيلة الكائن في مفاعل" آراك" النووي، قبل أن يعودا إلى العاصمة فيينا في وقت متأخر لتقديم تقرير مفصل إلى الوكالة أثناء المفاوضات الجارية بين الجانبين.

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