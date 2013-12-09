البث الحي
منوعات

المحتجون يصعدون الضغوط على حكومة تايلند رغم حل البرلمان

9/12/2013

طوق عشرات آلاف المتظاهرين في تايلاند مقر الحكومة في العاصمة بانكوك وعطلوا المرور في الطرق المؤدية إليها  على الرغم من إعلان رئيسة الوزراء بنغلوك شيناواترا حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل المقبل.

ولم تفلح قرارات شيناواترا في وقف الاحتجاجات المناهضة لها والساعية  للقضاء على  النفوذ السياسي لشقيقها الأكبر رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا الذي يعيش في منفى اختياري.

وقالت ينغوك إنه سيجري حل البرلمان لأن "الحكومة لا تريد أن تعاني  تايلاند أو شعب تايلاند، مزيدا من الخسائر بعد أن عانت تايلاند الكثير  بالفعل, وأشارت إلى إنها أرسلت قرار حل البرلمان إلى الملك بوميبول أدولياديج للموافقة عليه بصفته رئيس البلاد، وأن حكومتها ستكون حكومة  تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات.

وتعهد قائد الاحتجاجات سوثيب ثاوجسوبان بمواصلة  المظاهرات حتى يتم إصلاح النظام السياسي.

وقال سوثيب بعد أن قاد مسيرة من قاعدته في مبنى حكومي شمالي بانكوك احتله على رأس متظاهرين الشهر الماضي إلى مقر الحكومة على مسافة حوالي  20 كيلومترا  إنه يجب تخليص  تايلند من نظام تاكسين.

وقال سوثيب- وهو عضو برلماني سابق من الحزب الديمقراطي المعارض استقال  من البرلمان منذ الشهر الماضي ليقود المظاهرات ضد حكومة ينغلوك  إن حل  البرلمان لم يكن الهدف ، بل إن حركته تهدف إلى تعيين رئيس وزراء يشكل  "مجلس شعب" و"حكومة شعبية" لفترة انتقالية قبل إجراء أي انتخابات.

وبموجب المادة السابعة من الدستور التايلندي، فإنه في حال فراغ السلطة يمكن  اقتراح تعيين رئيس وزراء ليوافق عليه الملك ، ولكن المادة غامضة ويدور حولها جدل. 

ولا يسمح الدستور باستقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية، حيث أنه جرى حل البرلمان بالفعل.

المزيد من منوعات

تفاصيل جديدة عن نشاط قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين في دبي

الاحتفال بعيد حانوكا اليهودي في دبي

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في ألمانيا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير وعلييف يهدد بـ"السحق"

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

آلية أرمينية مدمرة