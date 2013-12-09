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إنقاذ 55 مهاجرا تونسيا قبالة سواحل إيطاليا

9/12/2013

أنقذت البحرية وخفر السواحل الإيطالية 55 مهاجرا تونسيا من البحر قبالة ساحل جزيرة بانتيليريا مساء الأحد.

وأظهرت لقطات تليفزيونية قيام خفر السواحل الإيطالي بنقل المهاجرين من على قاربهم إلى سفينة تابعة للبحرية الإيطالية ليلا بعد أن تعرض قاربهم لمشاكل في عرض البحر على بعد 12 ميلا بحريا شرقي الجزيرة التي بعد حوالي 60 كلم عن السواحل التونسية.

ومع حلول فصل الشتاء تزداد أحوال الطقس سوءا وتشتد الأمواج والرياح في منطقة البحر المتوسط فتجعل ظروف الهجرة غير الشرعية من سواحل شمال أفريقيا باتجاه جنوب أوروبا للذين يحاولون عبور البحر المتوسط أملا في الوصول إلى أرض الأحلام على متن قوارب صغيرة عادة وتفتقد لأبسط شروط السلامة في غاية الخطورة والصعوبة.

وقتل المئات من المهاجرين غير الشرعيين على متن قوارب الهجرة غير الشرعية -المعروفة في بلدان جنوب حوض المتوسط بقوارب الموت- التي يحاول المهاجرون غير الشرعيين الوصول بها إلى الشواطئ الأوروبية سعيا وارء فرص العمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

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