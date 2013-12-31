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بيريز: من الأفضل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين

31/12/2013

أكد الرئيس الإسرائيلي شمون بيريز أن الشيء الأفضل لتعزيز الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة القاها بيريز في مؤتمر تطوير الجليل المنعقد في طبريا ، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية .

وقال " تحقيق السلام سيجلب موارد مالية لم نحلم بمثلها ، مشيراً إلى أن دولة إسرائيل ستواجه وضعاً جديداً يحمل في طياته إمكانيات واسعة .

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن الجميع يدرك بأن إحلال السلام يتطلب تقديم تنازلات إقليمية وهذه مسألة لا خلاف عليها على الإطلاق.

وتابع أنه إذا قررت الحكومة الإسرائيلية عدم إقامة مستوطنات جديدة فعليه ينبغي احترام مثل هذا القرار.

ودعا إلى إدخال تعديلات واسعة على سلم الأولوليات القومية وذلك من أجل توفير الإمكانات اللازمة لتطوير منطقتي الجليل والنقب والنهوض بالتعليم العالي وإيجاد المزيد من فرص العمل وضمان الازدهار.

يشار إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استؤنفت برعاية أمريكية في تموز/يوليو الماضي بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات على أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون تسعة أشهر من انطلاقها.

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