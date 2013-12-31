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الحكومة الأردنية تؤكد رفضها ضم إسرائيل لغور الأردن

31/12/2013

أكدت الحكومة الأردنية موقف المملكة "الثابت والدائم والمستمر" من "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني ، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني في تصريح لصحيفة "الغد"، ردا على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن إلى إسرائيل ، أن "الأردن يؤكد موقفه الثابت من أن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال ، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني".

واعتبر أن "أي ممارسات أو إجراءات ، يمكن أن تقوض حل الدولتين وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر".

ودعا المومني الولايات المتحدة والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى "تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة".

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