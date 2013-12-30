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فتح: قرار ضم الأغوار لإسرائيل يفشل جهود السلام

30/12/2013

أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماع عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار إلى إسرائيل.

واعتبرت هذا القرار باطلا وأنه جريمة ضد الإنسانية وسيفشل جميع الجهود الأميركية والدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة في المنطقة كما جددت إدانتها ورفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية ببناء المستوطنات, كما حرصت على تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشددت اللجنة رفضها لأي حلول سياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، واستنكرت قرار الحكومة الإسرائيلية بتأجيل قرار إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى حتى الاثنين، مؤكدةً أن حركة فتح  وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ستواصل النضال وبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية، من أجل إطلاق حرية كافة الأسرى في معتقلات الاحتلال.

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