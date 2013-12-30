البورصة التركية ترتفع 2.1% بعد تراجعها

البورصة التركية تستعيد عافيتها

سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا نسبته 2.1% عند الافتتاح بينما تحسنت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار واليورو بعد أسبوع من التراجع الحاد بسبب الأزمة السياسية الخطيرة التي تهز حكومة أردوغان جراء تحقيقات فساد.

وبلغ سعر الليرة التركية 2.1405 ليرة مقابل الدولار مقابل 2.1495 عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي عندما بلغت أدنى مستوى لها في تاريخها.

ومنذ بداية السنة خسرت العملة التركية أكثر من 15% من قيمتها وتأثرت إلى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وكذلك بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي تؤثر على الاستثمارات الدولية في الاقتصادات الدولية الناشئة.

وسجلت الليرة التركية اليوم ارتفاعا أمام اليورو أيضا لتبلغ 2.9430 ليرة لليورو مقابل 2.9616 مساء الجمعة الماضي.

أما بورصة إسطنبول والتي تراجعت 8% الأسبوع الماضي فقد بدأت جلستها الاثنين على ارتفاع فقد صعد مؤشرها بنسبة 2.10%.

وضخ البنك المركزي التركي منذ أسبوع 450 مليون دولار من السيولة في الأسواق يوميا لوقف التضخم وكبح جماح الأزمة.

وتهز الأزمة السياسية التي تعصفت بالسلطة أسواق السندات أيضا فقد ارتفعت الفائدة على عشر سنوات إلى 10.63% الجمعة مقابل 9.84% في 25 ديسمبر الجاري و9.37% مطلع الشهر نفسه ولكنها عادت وانخفضت إلى 10.17% يوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري.