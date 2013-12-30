أطباء: تحسن طفيف بوضح شوماخر الصحي

صورة أرشيفية لمايكل شوماخر

قال أطباء إن تحسنا طفيفا طرأ على حالة مايكل شوماخر بطل فورمولا 1 السابق اليوم الثلاثاء بعد خضوعه لجراحة ثانية خلال الليل لعلاج إصابات في الرأس لحقت به جراء سقوطه أثناء ممارسته رياضة التزلج على الجليد في فرنسا.

وقال جان فرانسوا بايان رئيس وحدة التخدير في المركز الطبي الجامعي في مدينة جرينوبل بشرق فرنسا حيث يرقد شوماخر في مؤتمر صحفي "حالته باتت تحت سيطرة أكبر الآن مقارنة بيوم أمس لكن لا يمكننا القول إنه ابتعد عن دائرة الخطر".

وتابع ربحنا بعض الوقت لكن يتعين مراقبة حالته ساعة بساعة من السابق لأوانه التكهن بشأن حالته، مضيفا أن حالته يمكن اعتبارها لا تزال حرجة.

من جهته قال إيمانويل جاي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إن الجراحة التي أجريت الليلة الماضية شملت إزالة تجمع دموي كبير من الجانب الأيسر في دماغ شوماخر، وأوضح جاي "كان التجمع أكبر وأسهل الوصول إليه من غيره فقررنا إزالته بعد أن رأينا أن الجراحة لن تشكل خطرا على حياته.

وقال جان فرانسوا بايان رئيس وحدة التخدير في المركز الطبي الجامعي في مدينة جرينوبل بشرق فرنسا خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق الاثنين الماضي أن مايكل شوماخر يعاني من ارتجاج حاد في الدماغ وقد دخل في غيبوبة منذ وصوله المستشفى.

وكان السائق السائق الألماني المعتزل بطل العالم سبع مرات قد نقل إلى المستشفى الأحد الماضي وهو يعاني من إصابات في الرأس جراء سقوطه أثناء التزلج على الجليد في منتجع مريبل بجبال الألب الفرنسية في إقليم سافوا الفرنسي، ونقل بمروحية إلى المستشفى.

وقال الطبيب ستيفان شابرديه جراح الأعصاب إنه جرى فحص عاجل على المخ لشوماخر (44 عاما) وهو ما كشف عن وجود نزيف داخلي وإصابات تشمل كدمات وجروح، وأضاف أن شوماخر خضع للجراحة الأولى لعلاج النزيف الداخلي.

وصرح الأطباء أن شوماخر يرقد في غيبوبة اصطناعية لكنهم أكدوا أنه لم يخضع لجراحة ثانية أثناء الليل وأنهم لا يخططون لأي تدخل جراحي آخر في هذه المرحلة، على عكس تقارير إعلامية فرنسية سابقة أفادت بذلك.

يذكر أن شوماخر المولود يوم 3 يناير 1969 في مدينة هورت هيرمولهايم إحدى ضواحي كولونيا، أعلن للمرة الثانية اعتزاله المشاركة في سباقات فورمولا وان في ديسمبر 2012.