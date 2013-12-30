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أردوغان يتعهد بالتغلب على أزمة الفساد

29/12/2013

تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأحد بالتغلب على أزمة الفساد التي تلاحق حكومته، قائلا إن أولئك الذين يسعون للإطاحة به سيفشلون مثلما فشلت الاحتجاجات الحاشدة المناوئة للحكومة في الصيف الماضي.

واتهم أردوغان معارضيه بأنهم يريدون إضعاف نفوذ تركيا التي شهدت تحولا اقتصاديا في عهده منذ توليه السلطة قبل 11 عاما، كما أشار إلى أن فضيحة الفساد مؤامرة دولية.

وقال رئيس الوزراء التركي أمام حشد في إقليم "مانيسا" في غرب تركيا، "قالوا غازي، وحطموا الواجهات والآن يقولون فساد، ويحطمون الواجهات لن تنجح هذه المؤامرات". وأضاف، "ليس ما يهمهم هو الفساد أو القانون أو العدالة، همهم الوحيد هو النيل من قوة هذه الأمة".

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