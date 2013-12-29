البث الحي
منوعات

معارك بين الجيش النيجيري وبوكوحرام وفرار الآلاف

29/12/2013
أفاد تقرير نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد أن آلاف النيجيريين يفرون من مناطق شمال شرق نيجيريا إلى دولة الكاميرون المجاورة لتجنب المعارك بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام المسلحة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية

.

وأكد التقرير الذى أصدره مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن 1800 لاجئ يعيشون في مخيم داخل الكاميرون بينما يعيش الباقون في أماكن متفرقة على الحدود الأمر الذى يقلق الحكومة الكاميرونية التي تخشى من أنشطة للمتطرفين النيجيريين.

وقالت ندى ندور، ممثلة هيئة شئون اللاجئين في الكاميرون، إن معظم اللاجئين يفضلون البقاء على الحدود، ليكونوا بالقرب من مناطقهم في نيجيريا، ولكن الحكومة الكاميرونية لا تريد لهم أن يبقوا على الحدود خوفا من تسلل المتطرفين بينهم.

وكان وزير الإعلام النيجيري لبران ماكو قد قال أمس، إن بلاده طلبت تعاون الكاميرون لمنع تسلل مسلحي الجماعة من العبور من وإلى الأراضي النيجيرية، ولمنع أعمال العنف والاختطاف في أعقاب قيام مسلحين مؤخرا باختطاف أجانب، بينهم سياح من فرنسا ونقلهم من الكاميرون إلى الأراضي النيجيرية

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

واشنطن تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية

الخريطة الجديدة للمغرب المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)