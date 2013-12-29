معارك بين الجيش النيجيري وبوكوحرام وفرار الآلاف

أفاد تقرير نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد أن آلاف النيجيريين يفرون من مناطق شمال شرق نيجيريا إلى دولة الكاميرون المجاورة لتجنب المعارك بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام المسلحة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية .

وأكد التقرير الذى أصدره مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن 1800 لاجئ يعيشون في مخيم داخل الكاميرون بينما يعيش الباقون في أماكن متفرقة على الحدود الأمر الذى يقلق الحكومة الكاميرونية التي تخشى من أنشطة للمتطرفين النيجيريين.

وقالت ندى ندور، ممثلة هيئة شئون اللاجئين في الكاميرون، إن معظم اللاجئين يفضلون البقاء على الحدود، ليكونوا بالقرب من مناطقهم في نيجيريا، ولكن الحكومة الكاميرونية لا تريد لهم أن يبقوا على الحدود خوفا من تسلل المتطرفين بينهم.

وكان وزير الإعلام النيجيري لبران ماكو قد قال أمس، إن بلاده طلبت تعاون الكاميرون لمنع تسلل مسلحي الجماعة من العبور من وإلى الأراضي النيجيرية، ولمنع أعمال العنف والاختطاف في أعقاب قيام مسلحين مؤخرا باختطاف أجانب، بينهم سياح من فرنسا ونقلهم من الكاميرون إلى الأراضي النيجيرية