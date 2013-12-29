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محتجون ليبيون يسيطرون على قناة "الوطنية" الرسمية

29/12/2013

اقتحم محتجون ليبيون قناة "الوطنية" التلفزيونية الحكومية وسيطروا عليها ما أدى الى توقفها عن البث، فيما انسحب حراسها من قوات الجيش والشرطة. وقال المدير التنفيذي لـ "الوطنية" طارق الهوني لقناة "النبأ" الليبية، إن "محتجين حضروا صباحاً وسيطروا على المقر ومنعوا العاملين من الالتحاق بأعمالهم وفق رغباتهم".

مضيفا أن "الحرس من الجيش والشرطة انسحبوا وتركوا مراكزهم المكلفين بها"، موضحاً أنه أبلغ "الجهات المختصة بمجريات الأمور".

وكان عشرات المحتجين الليبيين على أداء الحكومة، أقفلوا اليوم الأحد، مقرات عدد من الوزارات بما فيها رئاسة الوزراء، مطالبين بسحب الثقة من رئيسها على زيدان.

وقام المحتجون بوضع حواجز اسمنتية أمام المدخل الرئيسي لمقر الحكومة وسط العاصمة طرابلس، فيما أغلقوا وزارتي الخارجية والزراعة ومنعوا موظفيها من الإلتحاق بأعمالهم.

وقامت مجموعة أخرى مسلحة من المحتجين يرجح أنها تنتمي إلى "غرفة ثوار ليبيا" باقتحام مقر شركتي "ليبيانا"، و"المدار" للهاتف المحمول، وأطلقت النار أمامه لترهيب العاملين وأجبارهم على المغادرة.

وقالت مصادر متطابقة إن هؤلاء المحتجين يطالبون باسقاط حكومة، زيدان، وباتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لفتح الحقول والمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية التي يسيطر عليها منذ 5 أشهر مجموعة مسلحة تنتمي إلى جهاز حرس الحدود.

ويطالب المحتجون كذلك بضرورة وضع حل فوري للأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي التي تشهد على أمتداد الأشهر الماضية عمليات تفجيرات واغتيالات طالت عشرات ضباط الجيش والأمن

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