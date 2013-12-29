قوات مشار تهدد بالزحف علي جوبا

أكدت القوات الموالية للنائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار التزامها بالحل السلمى للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها بلادهم ،

وأشار بيان صادر عن القوات المنشقة عن الجيش الشعبي الموالية لرياك مشار-وفقا لوكالة أنباء جنوب السودان الأحد أن رياك مشار متمسك بالحوار لإنهاء النزاع الدائر، وأنه رشح بالفعل فريق التفاوض له، مع "شرط مسبق" وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أولا، المحتجزين من قبل الرئيس سلفاكير,

وقالت إنه في حال استمرار رفض سلفاكير وقواته إطلاق سراح المعتقلين، فإن فرص الحوار لحل الأزمة الراهنة سوف تضيق , وأكدت أن الخيار الوحيد في هذه الحالة هو التوجه نحو "جوبا".

وأوضح البيان، أن قوات مشار تسيطر بالكامل على حقول النفط في كل ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونغلي وأن كانت هناك بعض الجيوب التابعة لسلفاكير بمنطقة شمال أعالي النيل، وأشار البيان إلى أن قوات سلفاكير بجوبا تقوم بقصف المواقع التي تسيطر عليها قوات مشار بالطائرات.