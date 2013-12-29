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تواصل التظاهرات الحاشدة بتركيا للمطالبة باستقالة أردوغان

29/12/2013

تواصلت التظاهرات الحاشدة المطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حتى الساعات الأولى من صباح الأحد في مدن أنقرة واسطنبول ومرسين وإزمير وهاتاي واسبرطة وبورصة وبالكسير وتونجلي احتجاجا على أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وذكرت شبكة سي. إن. إن. تورك الإخبارية التركية الأحد أن عددا من الأتراك تظاهروا في ملابس بابا نويل حاملين أكياسا مليئة بصناديق الأحذية في إشارة لمدير بنك الشعب الأهلي الذى تم ضبط مبلغ 4.5 مليون دولار مخبأة في صناديق أحذية في غرفة نومه واستخدمت قوات الشرطة القنابل الغاز المسيلة للدموع ومدافع المياه بعد كتابة المتظاهرين على جدارن العمارات والمحلات التجارية شعارات تطالب باستقالة أردوغان.

وفى إزمير شارك ما يقرب من 10 آلاف شخص في تظاهرة مناهضة للحكومة التركية الممثلة لحزب العدالة والتنمية للمطالبة باستقالة أردوغان على خلفية قضية الفساد والرشاوى واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية رغم تدخل قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وفى إسطنبول استخدم بعض متظاهرون في حي سلطان غازي قنابل المولوتوف ضد قوات الشرطة في الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان، وأدى انفجارها إلى وقوع أضرار كبيرة في المحلات التجارية والبنوك

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