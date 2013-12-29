إسرائيل ترد بالمدفعية على صواريخ أطلقت من لبنان

أطلقت صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل الأحد، وردت إسرائيل بإطلاق قذائف المدفعية عبر الحدود دون وقوع إصابات في الجانبين.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان، إلا أن صاروخا واحدا فقط أو اثنين سقطا داخل إسرائيل قرب بلدة "كريات شمونة".

ودعت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان إلى ضبط النفس، وقالت إنها تعمل مع الجيش اللبناني للحصول على مزيد من التفاصيل عن الهجوم.

جاء إطلاق الصواريخ الذي ردت عليه إسرائيل بوابل من قذائف المدفعية بعد يومين من انفجار سيارة ملغومة في بيروت أسفر عن مقتل وزير المالية السابق محمد شطح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "موشي يعلون" في بيان، إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم الصاروخي "بإطلاق مكثف في اتجاه منطقة إطلاق الصواريخ"، وهدد باستخدام "قوة أكبر" إذا لزم الأمر.

وقال شاهد عيان في المنطقة الحدودية اللبنانية، إن 33 قذيفة إسرائيلية قصفت بلدتين حدوديتين جنوبيتين، وأكد مصدر أمني لبناني العدد.

وفي سياق متصل، صرح قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "باولو سيرا" الأحد، بأن الجانبين الإسرائيلي واللبناني أكدا له استمرار التزامهم على وقف الأعمال العدائية، بعد عملية إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأشار سيرا إلى "أنه من الضروري تحديد وإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة، ولن نتوانى عن وضع حد لمثل هذه الأحداث بالعمل مع القوات المسلحة اللبنانية".