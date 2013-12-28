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25 قتيلا سوريا في قصف على سوق للخضراوات

28/12/2013

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 25 شخصا على الأقل قتلوا السبت في هجوم جوي شنه الجيش السوري على سوق خضراوات في مدينة حلب بشمال البلاد في استمرار لحملة  "البراميل المتفجرة".

وغطى حطام مبان قريبة أحد الطرق التي تعرضت للهجوم، وتراصت فيه الجثث، في حين استغاث بعض الشبان بالسيارات للمساعدة في نقل الجرحى.

وأشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن مئات الأشخاص قتلوا في غارات جوية على حلب في الأسابيع الماضية، من بينهم عشرات النساء والأطفال. وأضاف المرصد أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أصيب عشرات آخرون في الهجوم.

وعلى صعيد آخر، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد القتلى خلال عام 2013 على أيدي قوات النظام السوري بحوالي 40 ألف شخص.

وقالت العضوة في الائتلاف السوري المعارض ريما فليحان السبت، "إن تلك الأرقام صحيحة وتكاد تتطابق مع إحصائية أخرى لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا أشارت إلى أن هناك 41390 قتيلا سقطوا خلال العام الماضي منهم 3481 امرأة، و3588 طفل و1707 طفلة، بالإضافة إلى 10 آلاف معتقل ومعتقلة أيضا".

وتابعت، "تؤكد تلك الأرقام جميعها أن العام الماضي كان عاما دمويا بامتياز، فالنظام السوري استخدم خلاله كل الأدوات الممكنة للقتل، ولا يمكننا نسيان مجزرة الكيميائي التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شخص، وأعتقد ألا تحمل الأيام المقبلة التي تفصلنا عن عام 2014 المزيد من الضحايا".

وأعربت فليحان عن اعتقادها بأن تلك الأرقام لن تجعل المجتمع الدولي يحرك ساكنا تجاه ما يرتكب بحق السوريين ودماءهم التي تسيل، فهناك مصالح سياسية وأجندات دولية لا تعبأ بما يحصل على الأرض.

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