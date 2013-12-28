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قتلى وجرحى واعتقال نائب في الأنبار

28/12/2013

قالت مصادر في الشرطة، إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على نائب بارز في البرلمان وأحد مؤيدي الاحتجاجات المناوئة للحكومة بعد مداهمة منزله في محافظة الأنبار بغرب البلاد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إن تبادل إطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي توجهت  إلى  منزله في وسط الرمادي للقبض عليه بتهمة  "الإرهاب". وذكرت المصادر إن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس النائب أحمد العلواني وشقيقه وشقيقته.

وقال مصدر في الشرطة "حاولت قوات الأمن وقوات خاصة من الشرطة إلقاء القبض على العلواني في منزله ما أدى إلى اشتباكات عنيفة، نقلت خمسة جثامين من بينها جثة امرأة لمستشفى الفلوجة".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى السبت، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة انفجار مزدوج على مديرية شرطة حمام العليل في الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر، إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في المديرية، فيما تمكن انتحاريان آخران من اقتحام المبنى ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد..

وشهدت محافظة نيونى السبت مقتل وإصابة 5 من عناصر الجيش العراقي في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة تفتيش عسكرية جنوب شرقي الموصل.

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