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زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب أنطاليا التركية

28/12/2013

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مدينة أنطاليا التركية. وذكرت محطة إن تي في الإخبارية التركية نقلا عن مركز الزلازل التركي السبت أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل أنطاليا المطلة على البحر المتوسط. ولم تشر السلطات التركية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفي السياق ذاته، سجلت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل مساء السبت هزة أرضية بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر بعمق 46 كيلومترا من سطح البحر، ومركزها جنوب تركيا وهي منطقة نشطة زلزاليا.

وصرح رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة أن سكان مدن الإسكندرية والقاهرة والعريش شعروا بتلك الهزة، ولم يرد للمعهد ما يفيد بحدوث أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

وأضاف أن مركز الزلزال وقع على مسافة بلغت 500 كيلومتر من الإسكندرية و600 كيلومتر من العريش و681 كيلومترا من حلوان بالقاهرة التي يقع بها المركز الرئيسي للشبكة المصرية للزلازل

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