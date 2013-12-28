ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت أن جنوب السودان على وشك إبرام اتفاق سلام ينهى حالة العنف المتصاعدة لكن ليس هناك أية إشارات تفيد أن أي طرف في هذا الصراع يلتزم بعملية وقف إطلاق النار.

وأضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن قادة الدول الأعضاء في تجمع إيجاد الإقليمي في شرق إفريقيا أعلنوا أمس عن أنهم أحرزوا تقدما في مسألة التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة في جنوب السودان.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباكات بين الجيش والحركات المتمردة تتواصل منذ الأسبوع الماضي، بعدما وصفها الرئيس سلفا كير بأنها محاولة انقلاب يتزعمها نائبه السابق رياك ماشار الذى ينفى ضلوعه في مؤامرة الإطاحة بالحكومة لكنه يطالب بتنحي الرئيس.

وتابعت الصحيفة أن هذا الصراع السياسي سرعان ما تحول إلى عنف عرقي مع هجمات ضد مدنيين وعمليات انتقام بين أكبر قبيلتي الدنكا والنوير حيث أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل ما يزيد على ألف شخص في هذا الصراع.

وأشارت إلى أن الصراع في جنوب السودان يعد مصدر قلق خطيرا في شرق إفريقيا، في ظل المخاوف من اندلاع حرب أهلية دموية ممتدة في هذه الدولة، كما قال قادة الدول الأعضاء في تجمع إيجاد الإقليمي في شرق أفريقيا، خلال اجتماعهم أمس في العاصمة الكينية نيروبي إنهم لن يوافقوا على إطاحة عنيفة بكير المنتخب ديمقراطيا.

