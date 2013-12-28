البث الحي
منوعات

جنوب السودان على وشك إبرام اتفاق سلام

28/12/2013

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت أن جنوب السودان على وشك إبرام اتفاق سلام ينهى حالة العنف المتصاعدة  لكن ليس هناك أية إشارات تفيد أن أي طرف في هذا الصراع يلتزم بعملية وقف إطلاق النار.

وأضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني  أن قادة الدول الأعضاء في تجمع إيجاد الإقليمي في شرق إفريقيا أعلنوا أمس عن أنهم أحرزوا تقدما في مسألة التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة في جنوب السودان.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباكات بين الجيش والحركات المتمردة تتواصل منذ الأسبوع الماضي، بعدما وصفها الرئيس سلفا كير بأنها محاولة انقلاب يتزعمها نائبه السابق رياك ماشار الذى ينفى ضلوعه في مؤامرة الإطاحة بالحكومة  لكنه يطالب بتنحي الرئيس.

وتابعت الصحيفة أن هذا الصراع السياسي سرعان ما تحول إلى عنف عرقي مع هجمات ضد مدنيين وعمليات انتقام بين أكبر قبيلتي الدنكا والنوير حيث أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل ما يزيد على ألف شخص في هذا الصراع.

وأشارت إلى أن الصراع في جنوب السودان يعد مصدر قلق خطيرا في شرق إفريقيا، في ظل المخاوف من اندلاع حرب أهلية دموية ممتدة في هذه الدولة، كما قال قادة الدول الأعضاء في تجمع إيجاد الإقليمي في شرق أفريقيا، خلال اجتماعهم أمس في العاصمة الكينية نيروبي إنهم لن يوافقوا على إطاحة عنيفة بكير المنتخب ديمقراطيا.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)