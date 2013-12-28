تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في أول يناير

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر السبت في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة مباشر "إن مصادقة المجلس على تنقيح القانون الخاص بالهيئة المستقلة للانتخابات، يمثل الخطوة الأولى لإرساء الهيئة في أول أسابيع شهر يناير المقبل". مضيفا أن هيئة الانتخابات ستعمل في أقرب وقت على تحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية.

وأعلن بن جعفر أن تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم في نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2014.

من جهة أخرى، اعتبر بن جعفر أن الدستور التونسي الذي سيشرع المجلس في مناقشته انطلاقا من الثالث من يناير/كانون الثاني سيكون من أفضل الدساتير، لافتا إلى أن لجنة التوافقات حول الدستور التي استكملت أعمالها السبت حققت توافقات كثيرة، من بينها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب؛ لتشمل الحق في حل مجلس النواب، وحق الرد على مشاريع القوانين.

يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق اليوم على تعديلات القانون الخاص بتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ ما يتيح إمكانية تشكيل الهيئة المتوقفة منذ عدة شهور، كما استكملت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور أعمالها ليشرع المجلس في مناقشته الأسبوع المقبل.