إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم الأحد

أعلنت الإدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوف تعيد الأحد فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري؛ لإدخال الشاحنات المحملة بالوقود والبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بعد إغلاقه لمدة أربعة أيام عقب مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني شرق غزة.

وقال مدير معبر "كرم أبو سالم" الرائد منير الغلبان في تصريح صحفي مساء السبت إنه "سيتم فتح المعبر صباح غد الأحد بعد إغلاقه على مدار أربعة أيام متواصلة من قبل الاحتلال الصهيوني، متذرعا بمقتل جندي إسرائيلي على الحدود مع غزة الأسبوع الماضي".

وأوضح أن سلطات الاحتلال ستسمح بدخول 600 ألف لتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، بالإضافة إلى 400 ألف لتر بنزين وسولار لصالح محطات التعبئة، و 9 سيارات غاز طهي.

وأشار الغلبان إلى أنه من المقرر دخول عشرات الشاحنات لقطاع غزة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات.

وفي سياق متصل، طالبت الحكومة الفلسطينية السبت إسرائيل بفتح "معبر كرم أبو سالم" بشكل فوري، من أجل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، مدير المركز الإعلامي الحكومي، "إن الجانب الفلسطيني قام بشراء وقود بقيمة 10 ملايين دولار لنقله إلى قطاع غزة لتشغيل محطة التوليد، لكن الجانب الإسرائيلي يعيق عملية إدخاله بسبب إغلاق معبر كرم ابو سالم". ورفض بسيسو المبررات الإسرائيلية لإغلاق المعبر، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل فك الحصار المفروض على القطاع.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وأغلقته سلطات الاحتلال في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.