خطة منسقة لنقل السلاح الكيميائي السوري بحرا

اتفق الخبراء الروس والأجانب الذين اجتمعوا في موسكو الجمعة، لمناقشة المسائل المتعلقة بإتلاف السلاح الكيميائي السوري، على خطة عمل منسّقة تهدف إلى نقل هذا السلاح بحراً بأمان.

وقال مدير دائرة شؤون الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية "ميخائيل أوليانوف" في ختام المشاورات التي أجراها الخبراء الروس والأجانب في موسكو، إنهم اتفقوا على خطة عمل منسّقة تهدف إلى نقل السلاح الكيميائي السوري من ميناء اللاذقية إلى المياه الدولية.

وأشار أوليانوف إلى أن عملية نقل هذه المواد الخطيرة من أماكن تخزينها وعبر الأراضي السورية لم تبدأ بعد نظراً لاستمرار إجراءات تعبئة الشحنات وفقاً لشروط أمنية خاصة.

وأوضح أنه تبقى مسألة تأمين طرق نقل هذه المواد مفتوحة ولاسيما في القطاعات التي تتواجد فيها بكثافة قوى مسلحة معارضة للحكومة السورية.

يذكر أن الاجتماع الخاص بالبحث في آلية إتلاف السلاح الكيميائي السوري والذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، حضره خبراء من روسيا والولايات المتحدة والصين وسوريا والدانمارك والنرويج، وممثلون عن البعثة المشتركة في سوريا للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.