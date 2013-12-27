البث الحي
منوعات

خطة إسرائيلية لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا

27/12/2013

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا، للاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف الجمعة، إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة قريباً على خطة لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا إلى الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أن تكون هذه الخطة مدعومة مالياً من قبل الحكومتين الإسرائيلية والفرنسية.

وأوضحت أن تنفيذ خطة نقل اليهود من فرنسا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة أعداد المستقدمين، مشيرة إلى أن  العام الجاري شهد هجرة عشرات الآلاف من المستوطنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، وفق معطيات رسمية.

وأشارت إلى أن الوزارات المختصة شكّلت قبل عدة أشهر فريقاً يُعنى بشؤون اليهود في مختلف أنحاء العالم، لدراسة أسباب توجّه شريحة كبيرة منهم للعيش في دول الخارج ورفضها الهجرة إلى أراضي فلسطين المحتلة.

وقالت إن هذا الفريق خرج بنتيجة مفادها، أنه ومن أجل تحويل مسار هجرة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية، يجب توفير أماكن عمل وسكن لهم، بالإضافة لتنظيم قبول المهاجرين في المؤسسات التعليمية.

ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات فإن حكومة الاحتلال تعتزم اتخاذ قرارات فعلية لتسهيل عملية استقدام اليهود للأراضي المحتلة، وفق الصحيفة.

المزيد من منوعات

تحذير من هجمات على مراكز التطعيم بلقاح كورونا

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

هجوم بالكلور والنار والكلاب.. عنصرية جار تجبر عائلة سورية لاجئة على ترك هولندا (فيديو)

أسرة سورية لاجئة تترك هولندا بسبب هجمات عنصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

المغرب.. أول بيان لحزب العدالة والتنمية عقب إعلان التطبيع مع إسرائيل

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة المغربية (غيتي)