خطة إسرائيلية لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا، للاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف الجمعة، إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة قريباً على خطة لاستقدام آلاف اليهود من فرنسا إلى الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أن تكون هذه الخطة مدعومة مالياً من قبل الحكومتين الإسرائيلية والفرنسية.

وأوضحت أن تنفيذ خطة نقل اليهود من فرنسا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة أعداد المستقدمين، مشيرة إلى أن العام الجاري شهد هجرة عشرات الآلاف من المستوطنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، وفق معطيات رسمية.

وأشارت إلى أن الوزارات المختصة شكّلت قبل عدة أشهر فريقاً يُعنى بشؤون اليهود في مختلف أنحاء العالم، لدراسة أسباب توجّه شريحة كبيرة منهم للعيش في دول الخارج ورفضها الهجرة إلى أراضي فلسطين المحتلة.

وقالت إن هذا الفريق خرج بنتيجة مفادها، أنه ومن أجل تحويل مسار هجرة هؤلاء إلى الأراضي الفلسطينية، يجب توفير أماكن عمل وسكن لهم، بالإضافة لتنظيم قبول المهاجرين في المؤسسات التعليمية.

ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات فإن حكومة الاحتلال تعتزم اتخاذ قرارات فعلية لتسهيل عملية استقدام اليهود للأراضي المحتلة، وفق الصحيفة.