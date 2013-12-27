الأمم المتحدة:نزوح 120 ألف شخص جراء أعمال العنف جنوب السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة إن 120 ألف شخص نزحوا مع استمرار أعمال العنف في جنوب السودان، ويقيم نصفهم في المجمعات التابعة للمنظمة هناك.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة أن نصف عدد النازحين داخلياً لا يزال يتزايد منذ بدء القتال في الخامس عشر من ديسمبر في العاصمة جوبا، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن وكالات الإغاثة تحتاج ما لا يقل عن 166 مليون دولار أمريكي لإنقاذ أرواح المواطنين هناك، مطالبة قادة جنوب السودان ببدء محادثات لإنهاء تلك الأزمة.

ويلتقي القادة الإقليميين خلال قمة مجموعة "الايجاد" في وقت لاحق اليوم في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة الأزمة الحالية في جنوب السودان، ومن المتوقع أن يتمخض عن ذلك الاجتماع خارطة طريق تمهد لإجراء محادثات سلام بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق ورياك مشار "خصمه السياسي الذي يتهمه بتدبير إنقلاب ضده".