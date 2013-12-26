مقتل ستة تشاديين من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى أن ستة تشاديين من أفرادها قتلوا خلال ساعات من الاشتباكات المتفرقة في عاصمة البلاد.

وقال "إيلوي ياو" المتحدث باسم البعثة لرويترز أن "ميليشيا مسيحية هاجمت الستة في حي "جابونجو" بالعاصمة بانجي قرب المطار.

وقتل خمسة من الأفراد الستة على الفور خلال قتال في بانجي أدى إلى نزوح المئات وتراجعت حدة العنف مع

أخذ قوات حفظ السلام الفرنسية مواقعها على الطرق السريعة قرب المطار وفي الأحياء المضطربة رغم ورود تقارير بخصوص إطلاق نار متقطع.

وقال ياو "ارتفع عدد الجنود التشاديين الذين قتلوا إلى ستة نظرا لوفاة أحدهم متأثرا بجروحه".

ورفعت ميليشيا مسيحية السلاح ضد متمردي سيليكا الذين يشكل المسلمون غالبيتهم واستولوا على السلطة في مارس آذار وأثاروا موجة من أعمال النهب والاغتصاب والمذابح

وتتهم الميليشيا المسيحية القوات التشادية بدعم متمردي سيليكا غير أن تشاد تنفي ذلك بشدة.