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مقتل ستة تشاديين من قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

26/12/2013

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى أن ستة تشاديين من أفرادها قتلوا  خلال ساعات من الاشتباكات المتفرقة في عاصمة البلاد.
وقال "إيلوي ياو" المتحدث باسم البعثة لرويترز أن "ميليشيا مسيحية هاجمت الستة في حي "جابونجو" بالعاصمة بانجي قرب المطار.
وقتل خمسة من الأفراد الستة على الفور خلال قتال في بانجي أدى إلى نزوح المئات وتراجعت حدة العنف مع
أخذ قوات حفظ السلام الفرنسية مواقعها على الطرق السريعة قرب المطار وفي الأحياء المضطربة رغم ورود تقارير بخصوص إطلاق نار متقطع.

وقال ياو "ارتفع عدد الجنود التشاديين الذين قتلوا إلى ستة نظرا لوفاة أحدهم متأثرا بجروحه".
ورفعت ميليشيا مسيحية السلاح ضد متمردي سيليكا الذين يشكل المسلمون غالبيتهم واستولوا على السلطة في مارس آذار وأثاروا موجة من أعمال النهب والاغتصاب والمذابح
وتتهم الميليشيا المسيحية القوات التشادية بدعم متمردي سيليكا غير أن تشاد تنفي ذلك بشدة.

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