خمسة جرحى بانفجار حافلة نقل عام شرق القاهرة

أتوبيس النقل العام المتضرر من لانفجار

أصيب خمسة أشخاص صباح اليوم الخميس في هجوم بقنبلة على حافلة نقل عام بحي مدينة نصر شمال شرقي القاهرة، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية.

وكان التلفزيون الرسمي المصري نقل عن شهود عيان تأكيدهم وقوع انفجار بحافلة نقل عام بجوار شارع مصطفى النحاس فى محيط جامعة الأزهر للبنات ومجمع الملك فهد التعليمي، وأشار شهود العيان إلى أن الانفجار نتيجة لوجود قنبلة بالأتوبيس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن "عبوة ناسفة محلية الصنع" استخدمت في الهجوم، بينما أكد مصدر طبي للوكالة أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر انفجار العبوة، ووصف التلفزيون المصري حالة أحدهم بأنها خطيرة.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت العبوة الناسفة قد زرعت في الحافلة أو ألقيت عليها عندما كانت متوقفة قرب مجمع للمدارس في المنطقة.

وبدأت النيابة العامة المصرية على الفور تحقيقا في الحادث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات جهازي المباحث الجنائية والأمن الوطنى حول الانفجار.

من جهة أخرى أكد اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة لبوابة الأهرام الإلكترونية أن شخصا مجهولًا قام بإلقاء عبوة ناسفة بجوار أتوبيس نقل عام أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.

وأشار اللواء عبد الظاهر إلى أن العبوة أحدثت انفجارا وأصيب أربعة من ركاب الأتوبيس أثناء نزولهم منه، وتم غلق محيط منطقة الانفجار وفحص العبوة من خلال رجال المفرقعات وأيضا الكلاب البوليسية.

بدوره قال قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف لـ"بوابة الأهرام" المصرية إن عدد المصابين في تفجير اليوم بمدينة نصر وصل إلي خمس إصابات وتم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، وأكد الأنصاري عدم وجود وفيات حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث غداة إعلان مجلس الوزراء المصري جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في غضون أسبوع واحد، كما يأتي عقب يومين من انفجار كبير استهدف الثلاثاء مبنى مديرية أمن الدقهلية في المنصورة، وأسفر عن مقتل 16 معظمهم من رجال الشرطة، وإصابة 134 آخرين.