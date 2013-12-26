برنت بأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

تسببت الضطرابات بأفريقيا في ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 112 دولارا للبرميل أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الإمدادات بسبب الاضطرابات بأفريقيا.

وخفض إغلاق موانئ رئيسية في شرق ليبيا إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك إلي 110 آلاف برميل يوميا من أكثر من مليون برميل في يوليو الماضي، في حين أوقفت حكومة جنوب السودان ضخ 45 ألف برميل من إنتاجها مع تصاعد القتال والعنف بأحدث دولة في أفريقيا.

وسجلت عقود برنت تسليم فبراير المقبل 112.12 دولارا للبرميل مرتفعة 22 سنتا عن مستوى الإغلاق يوم الثلاثاء الماضي. وهذا هو أعلى مستوى لعقود خام القياس المعياري الأوروبي منذ الخامس من ديسمبر الجاري.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف إلي 99.50 دولارا للبرميل مواصلة الاقتراب من مستوى المقاومة النفسي البالغ مائة دولار.

أما بورصات البترول الدولية في لندن وبورصة نيويورك التجارية (نايمكس) فهما مغلقتان بمناسبة عطلة أعياد الميلاد.